O mau tempo, que já tinha condicionado a prova na sexta-feira, em que chegaram a cair três árvores junto ao buraco 17, voltou hoje a impedir o desenrolar da competição, com a organização a decidir suspender a jornada até domingo.

Este Masters de Augusta, o primeiro 'major' do ano, começou hoje com o fecho da segunda ronda, com Koepka na liderança, com quatro pancadas a menos do que o espanhol Jon Rahm, segundo, e sete em relação ao norte-americano Sam Bennett, terceiro e primeiro dos amadores, a grande surpresa até aqui.

O norte-americano Brooks Koepka, vencedor do PGA Championship, em 2018 e 2019, e do US Open, em 2017 e 2018, terminou a segunda volta na liderança, com 132 pancadas (12 abaixo do par), menos duas do que o espanhol Jon Rahm, segundo classificado, e menos quatro do que o também 'anfitrião' e amador Sam Bennett, terceiro classificado.

Nos lugares imediatos, a seis pancadas da liderança, seguiam o norte-americano Collin Morikawa e o norueguês Viktor Hovland, enquanto o australiano Jason Day e os 'locais' Sam Burns, Jordan Spieth e Cameron Young seguiam a sete.

O norte-americano Tiger Woods, com três pancadas acima do par, conseguiu passar o 'cut', objetivo que alcança pela 23.ª vez consecutiva, desde 1997.

Tiger Woods, que soma 15 'majors', incluindo cinco Masters (1997, 2001, 2002, 2005 e 2019), igualou o recorde de Gary Player (1959/1982) e Fred Copules (1983/2007), que também passaram por 23 vezes consecutivas o 'cut'.

Seguiu-se o arranque da terceira volta, com Koepka ainda no primeiro lugar, com 13 abaixo do par, à frente de Rahm e Bennett, com nove e seis abaixo do par do Augusta National, após disputarem seis buracos.

O detentor do título de 2022, o norte-americano Scottie Scheffler, recuperou hoje ao entregar um cartão com três pancadas abaixo do par, enquanto Xander Schauffele, campeão olímpico em Tóquio2020, necessitou de mais uma também para completar 12 buracos.

Woods segue na 54.ª posição, a última dos resistentes ao 'cut', nove acima do par, após ter disputado sete buracos da terceira ronda.

