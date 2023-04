"É um sentimento de grande orgulho para mim, poder chegar a esta marca de 100 jogos pelo Benfica. É uma coisa que não dá para explicar. Desde miúdo que tinha esse sonho, de chegar aqui, poder representar este clube, estou muito feliz, espero que venham mais 100, 200 ou o que for. Vou trabalhar muito para que isso aconteça", disse Chiquinho, em reproduzidas pelo clube.

A marca dos 100 jogos foi alcançado no último clássico, frente ao FC Porto, no Estádio da Luz, em Lisboa, que os 'dragões' venceram por 2-1, mas o médio garantiu que a equipa já 'virou a página' e que está com o foco todo virado para o jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter Milão, na terça-feira.

"O nosso foco agora é na terça-feira, frente ao Inter Milão, um jogo muito importante. A equipa está focada nesse jogo e estamos a trabalhar bem para conseguir uma vitória perante os nossos adeptos", prometeu Chiquinho.

O médio que conquistou a vaga deixada em aberto com a saída do argentino Enzo Fernández para o Chelsea, recordou ainda a sua estreia oficial pelos 'encarnados', frente ao Sporting, em agosto de 2019, para a Supertaça.

"Era o primeiro título da época, jogámos contra um rival, ainda para mais foi um jogo em que conseguimos uma vitória por 5-0. Ter marcado foi a 'cereja no topo do bolo'. Conquistar o título e fazer um golo... foi um dia inesquecível e que, sem dúvida, levo para o resto da minha vida", recordou.

O Benfica defronta o Inter Milão na terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.

JEC // JP

Lusa/Fim