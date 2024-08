Três anos volvidos, o desfecho voltou a ser o mesmo em Paris2024, com Meng, quarta classificada do ranking mundial, a impor-se a Yingsha, líder da hierarquia, por 4-2, desta feita com os parciais de 4-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-9 e 11-6.

Sun Yingsha, que na terça-feira tinha arrebatado o ouro em pares mistos - juntamente com Wang Chuqin -, ficou com a medalha de prata pela segunda edição seguida, num pódio que, tal como na última edição dos Jogos Olímpicos, fechou com o Japão em terceiro.

A nipónica Hina Hayata, número cinco do mundo, repetiu o que Mima Ito fez em 2021, e resgatou o bronze para a 'terra do sol nascente', vencendo por 4-2 a sul-coreana Yubin Shin, oitava jogadora do mundo, com os parciais de 9-11, 13-11, 12-10, 11-7, 10-12 e 11-7.

A final masculina do torneio de ténis de mesa realiza-se no domingo, entre o chinês Fan Zhendong e o sueco Truls Moregard, no mesmo dia em que o brasileiro Hugo Calderano e o francês Félix Lebrun lutam pelo bronze.

