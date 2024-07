Na Arena Paris Sul, o jovem Truls, 26.º do Mundo, de apenas 22 anos, bateu o mais experiente Wang, de 26, e que na terça-feira tinha sido campeão olímpico de pares mistos, por 12-10, 11-7, 5-11, 7-11, 11-9 e 11-6.

"Não sei porquê, mas senti verdadeiramente que poderia vencê-lo hoje. Não tive a impressão de que ele estivesse no seu melhor dia", congratulou-se o nórdico.

No ouro de véspera, assegurado em equipa com Sun Yingsha, Wang Chuqin viu a sua raquete ser danificada numa debandada de fotógrafos que registavam o momento, pelo que atuou com outra.

"Na verdade, isso não influenciou a partida. O meu adversário é que jogou muito bem", admitiu, após a derrota.

Moregard, ainda incrédulo com o seu êxito, também desvalorizou o facto: "Temos pelo menos 10 raquetes e 500 revestimentos aqui, então não importa se perdermos aquela com a qual costumamos jogar. Nem sei qual é a minha primeira ou a terceira, não importa".

"Joguei muitos torneios onde ninguém me estava a ver, então estas oportunidades são fantásticas e estou a aproveitar cada minuto. É uma loucura vencer aqui nos Jogos Olímpicos, acrescentou o nórdico, ainda surpreso com sua conquista.

Com Fan Zhedong, chinês quarto do ranking mundial, no outro lado do quadro do torneio, aumentam as possibilidades para outros atletas atingirem a final, entre eles o francês Alexis Lebrun, de 20 anos, atual 16.º do Mundo, e o brasileiro Hugo Calderano, sexto, que se defrontam hoje.

RBA // PFO

Lusa/Fim