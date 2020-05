"O Charles é um jogador muito importante para a nossa equipa. Termos chegado a um acordo de longo prazo mostra a convicção de todos os envolvidos e a confiança mútua", realçou Rudi Völler, diretor desportivo do Bayer Leverkusen e antigo internacional alemão.

O contrato de Aránguiz terminava este verão, pelo que, caso cumpra o novo vínculo até ao fim, o futebolista internacional do Chile, que foi contratado ao Internacional de Porto Alegre, do Brasil, em 2015, vai cumprir oito anos no clube germânico.

O médio centro, que já foi 78 vezes internacional pelo Chile, tendo apontado sete golos, sublinhou que a renovação dá continuidade a "uma relação muito especial", prometendo "dar tudo para conseguir algo grande nos próximos três anos" com o emblema de Leverkusen.

DN // AJO

Lusa/fim