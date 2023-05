De acordo com uma nota publicada no site oficial do emblema de Alvalade, o jogador de 18 anos treinou integrado na Academia de Alcochete e esteve às ordens do técnico Rúben Amorim.

Chermiti, que tem 21 jogos e três golos marcados esta época, esteve ausente dos últimos treinos do Sporting devido a uma lombalgia.

Na quinta-feira, a equipa do Sporting cumpre um dia de folga, com nova sessão agendada para sexta-feira, às 10:30, novamente na Academia de Alcochete.

Sporting e Benfica defrontam-se no domingo no Estádio José Alvalade, num dérbi que poderá dar o título nacional aos 'encarnados'.

O Benfica lidera a I Liga, com 83 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado. Por seu lado, o Sporting segue no quarto posto, com 70.

