Os 'blues', nos quais Pedro Neto e João Félix entraram no decorrer da segunda parte, para os lugares de Jadon Sancho (57 minutos) e Cole Palmer (64), chegaram assim à segunda vitória consecutiva, depois de terem somado um empate e uma derrota, e chegam assim aos lugares da frente, embora com mais um jogo disputado.

Um golo do senegalês Nicolas Jackson, logo aos quatro minutos, permitiu ao Chelsea ganhar alguma tranquilidade, tendo o mesmo jogador 'bisado' aos 18, chegando a sua equipa a vencer por dois golos ao intervalo.

As aspirações da equipa orientada pelo espanhol Julen Lopeteguei, antigo treinador do FC Porto, em discutir o resultado caíram por terra no arranque da segunda metade, quando Cole Palmer assinou o terceiro tento, a passe de Jackson.

Com este triunfo, o Chelsea passa a ocupar o segundo lugar provisório, com 10 pontos, os mesmos de Arsenal e Newcastle, terceiro e quarto, respetivamente, mas ambos com menos um jogo, enquanto o West Ham está, para já, no 14.º lugar, com quatro.

A quinta ronda prossegue hoje com mais sete encontros e fecha no domingo com outros dois, com destaque para o embate do líder e campeão em título Manchester City, que recebe o Arsenal.

VR // VR

Lusa/fim