Em Middlesbrough, os londrinos contaram com um número reduzido de adeptos, na ordem dos 700 que estiveram nas bancadas do Riverside Stadium, à luz das sanções impostas ao proprietário Roman Abramovich, face à invasão russa da Ucrânia.

Com o clube proibido de vender bilhetes, a escassez de apoio não enfraqueceu os 'blues', que resolveram a eliminatória cedo, ainda na primeira parte, não permitindo que o 'Boro', emblema atualmente a competir no 'Championship', repetisse as anteriores surpresas.

Antes de chegar aos 'quartos', o Middlesbrough eliminou, entre outros, o Manchester United nos 16 avos de final (1-1 e 8-7 nas grandes penalidades) e o Tottenham já nos oitavos de final (1-0 após prolongamento).

Diante do Chelsea, a equipa não conseguiu inscrever sequer um golo na ficha, com os londrinos a dominarem e a adiantarem-se com golos de Romelu Lukaku, aos 15 minutos, e Hakim Ziyech, aos 31, ambos assistidos por Mason Mount.

Os restantes jogos dos quartos de final, para apurar mais três equipas, estão agendados para domingo, com o Crystal Palace a receber o Everton, o Southampton o Manchester City e o Nottingham Forest, também do 'Championship', o Liverpool.

