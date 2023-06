"Foi realizado um grande esforço para me contratar e estou ansioso por encontrar o meu novo treinador e colegas de equipa e por mostrar aos adeptos do Chelsea o que sou capaz de fazer", afirmou Nkunku, de 25 anos, que alinhava no Leipzig desde 2019.

O jogador francês terminou a temporada 2022/23 como melhor marcador do campeonato alemão, em igualdade com Niclas Füllkrug (Werder Bremen), ambos com 16 golos, apesar de Nkunku ter estado lesionado durante vários meses, o que o impediu de ser disputar o Mundial de 2022, no Qatar.

O Chelsea considerou que o mais recente reforço "provou que é um dos melhores jogadores ofensivos da Europa durante as últimas duas épocas" e que "trará qualidade, criatividade e polivalência" à equipa treinada pelo argentino Mauricio Pochettino.

Os 'blues' não revelaram o valor da transferência de Nkunku, que representou 10 vezes a seleção francesa e foi colega do avançado internacional português André Silva no Leipzig, pelo qual conquistou a Taça da Alemanha em 2022 e 2023.

