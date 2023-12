A equipa transmontana, que perdeu os últimos três encontros na prova, está mesmo em zona de despromoção direta, no penúltimo lugar, enquanto o Vizela está colocado pouco acima da 'linha de água', no 14.º posto, com mais três pontos do que o adversário de hoje, a partir das 20:30.

No regresso da I Liga após quase três semanas de paragem para os compromissos das seleções e a realização da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Benfica e Sporting, que estão empatados no topo da classificação, têm compromissos de grau de dificuldade desigual.

O campeão nacional desloca-se no domingo ao reduto do Moreirense, quinto classificado, que venceu cinco das últimas seis partidas no campeonato, enquanto o Sporting recebe na segunda-feira o Gil Vicente, 11.º, sem vencer há quatro encontros, no encerramento da jornada.

Os 'leões' foram derrotados pelo Benfica na ronda anterior, por 2-1, permitindo ao rival lisboeta igualá-los no comando e ao FC Porto, terceiro posicionado, reduzir o atraso para três pontos, que tentará anular, de forma provisória, no sábado, quando visitar o Famalicão, sétimo da tabela.

Programa da 12.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 01 dez:

Desportivo de Chaves -- Vizela, 20:30

-Sábado, 02 dez:

Farense - Vitória de Guimarães, 15:30

Rio Ave - Estrela da Amadora, 15:30

Famalicão - FC Porto, 18:00

Casa Pia - Portimonense, 20:30

- Domingo, 03 dez:

Sporting de Braga - Estoril Praia, 15:30

Moreirense - Benfica, 18.00

Boavista - Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 04 dez:

Sporting -- Gil Vicente, 20:15

RPC // NFO

Lusa/fim