Leclerc fez a sua melhor volta em 1.10,270 minutos, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 0,154 segundos, e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi o terceiro mais rápido, por 0,248.

"É bom [conquistar pole], mas a qualificação não é tudo. Não consegui fazer com que as coisas corressem bem nos últimos anos, mas estou confiante. Preciso de uma boa partida. Espero que o Carlos [Sainz] consiga seguir-me para fazermos uma dobradinha. Esse seria o cenário perfeito", comentou Leclerc.

Esta foi a 24.ª 'pole position' da carreira de Leclerc, primeira da temporada.

Esta é mesmo a primeira corrida da época em que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) não parte do primeiro lugar da grelha. O tricampeão deu um toque na derradeira tentativa e não foi além da sexta posição, a 0,297 segundos de Leclerc.

Uma das surpresas do dia foi a eliminação do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) logo na Q1, a primeira das três fases da qualificação. O vice-campeão parte do 18.º lugar da grelha para a corrida de domingo.

