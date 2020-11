Yari Montella sublinhou o seu domínio no campeonato que vencera ontem com uma vitória final no CEV.

O Italiano da Speed Up superou os rivais habituais de Moto2 Alessandro Zaccone e Nikki Tuuli, mas desta vez foi o recém-chegado Dominique Aegerter a dar-lhe que fazer, ao ficar segundo na Kalex da Liqui Molly, com Zaccone a completar o último degrau do pódio e a fazer a volta mais rápida da corrida com 1:36 639.

O número 56 Alex Toledo fora penalizado com uma volta longa e, ao não cumprir a penalidade, viu 3 segundos adicionados ao seu tempo que o baixou um par de lugares para nono, numa prova em que acabaram 17 pilotos.