Dominique Aegerter terminou em terceiro lugar no Mundial de MotoE, em Le Mans, a 11 de Outubro. Agora vai correr pela Equipa Júnior Liqui Moly Intact em Valência.

Dominique Aegerter foi para o Mundial de MotoE para a temporada de 2020 porque não queria pagar 300.000 Euros para comprar o seu lugar no Campeonato do Mundo de Moto2.

Foi também suplente da equipa de GP Liqui Moly Intact com os regulares Tom Lüthi e Marcel Schrötter, mas nunca foi utilizado nas Kalex da equipa de Meminger.

Em vez disso, conseguiu um lugar livre para a corrida do Campeonato do Mundo em Brno e as duas corridas de Moto2 em Spielberg, onde substituiu o compatriota Jesko Raffin na máquina japonesa NTS da RW Racing, como colega de equipa de Bo Bendsneyder.

O suíço ainda marcou quatro pontos no Mundial, com 12º lugar no GP da Áustria.

Depois do Le Mans-GP a 11 de Outubro, a temporada de corridas parecia ter acabado para Aegerter, mas agora vai competir este fim-de-semana pela equipa júnior Liqui Moly Intact no Campeonato da Europa de Moto2 do CEV Repsol espanhol.

A equipa Intact dirige esta equipa júnior com o apoio do Circuito de Sepang na Malásia e o seu piloto Adam Norrodin é sétimo da tabela.

“A equipa Liqui Moly construiu uma moto para mim”, disse Aegerter “Vou andar como colega de equipa de Norrodin.”

“Andámos com o Kasma no CEV no ano passado. Ainda temos a segunda moto e preparámo-la para o Domi”, explicou o manager da equipa, Jürgen Lingg.

Aegerter venceu a prova do Campeonato do Mundo de Moto2 no Sachsenring numa Suter em 2014, e a corrida do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2017 em Misano para a Kiefer Racing.

Aí, no entanto, foi desclassificado por aditivos ilegais na sua gasolina.

Com uma vitória no Campeonato da Europa de Moto2, Aegerter poderia ser lembrado pelas equipas ainda à procura de piloto.

Na tabela do Campeonato da Europa, Yari Montella lidera com 195 pontos de vantagem sobre Niki Tuuli (172) e Alessandro Zacchone (154).