Izan Guevara assegurou o título do Mundial de Moto3 Junior por 7 pontos com o degrau mais baixo do pódio na prova ganha por Pedro Acosta

Pedro Acosta, da MT Foundation 77, ganhou a segunda corrida de Moto 3 em Valência e encerrou em beleza a categoria do Mundial Juniores do CEV Repsol quando impôs a sua KTM à Honda Leopard Impala de Xavier Artigas por 0,688 décimas.

Izan Guevara da KTM Openbank Aspar, que já fora Campeão da ETC o ano passado, vencera ontem, protelando a decisão do campeonato, e mesmo com a vitória de Pedro Acosta acabou por se sagrar campeão sobre Artigas com os primeiros oito classificados todos de nacionalidade espanhola e o japonês Masaki o primeiro nome não-espanhol da lista, seguido do brasileiro Diogo Moreira a fechar o top 10.