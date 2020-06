O Estoril recebe, já a seguir ao próximo fim-de-semana, o começo do fulcral Campeonato de Espanha de Velocidade, ou CEV, patrocinado pela Repsol.

O Campeonato que se vem tornando incontornável para quem tenha aspirações de chegar ao Mundial e que por isso mesmo passa por ser dos mais competitivos do mundo, também foi afetado por mudanças e adiamentos, mas a prova do Estoril acaba por manter a data original.

Manuel Marinheiro, da FMP, referiu a azáfama para realizar a prova em tempo de Covid

O facto, que pensamos ser outra estreia, de se realizar à Terça-Feira dia 7, foi facilitado pela continuada ausência de espetadores no evento, e acaba por funcionar em favor da divulgação, que para além da Sport TV conta com transmissão em “streaming” e não tem assim de competir com outras modalidades ao longo do fim-de-semana.

Falando pela FMP, Manuel Marinheiro referiu o trabalho de bastidores que a entidade federativa tem vindo a realizar para permitir a pilotos, nomeadamente do Extremo Oriente, deslocarem-se ao nosso país, trabalho que a organização Dorna terá remetido cabalmente para a entidade nacional.

Pelo Motor Clube do Estoril, António Lima agradeceu o apoio incondicional da autarquia de Cascais e aludiu ao excelente estado da pista, reasfaltada recentemente, a ao facto de que, devido as notícias dos últimos dias sobre um aumento de casos de Covid19, o Clube tem tido de sossegar muitos viajantes do estrangeiro sobre as condições em Portugal.

Quanto à caravana do CEV, vê-se muito reduzida, os números no paddock reduzidos em cerca de um terço, de 270 para 90 pessoas.

O Vereador da CM Cascais, Frederico Almeida Nunes, António Lima do MCE, Manuel Marinheiro da FMP e o piloto Ivo Lopes.

Também presente, Ivo Lopes, que ganhou uma prova do CEV há uns anos, salientou a importância do Campeonato aonde “todos querem estar”.

A prova seguinte realiza-se igualmente em Portugal, em Portimão, a 13 de Julho, logo a seguir, portanto, facilitando mais uma vez viagens e deslocações e dando mais tempo de desconfinação às restantes 6 provas em Espanha.