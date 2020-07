A primeira prova do CEV no Estoril decorreu com excelentes corridas, e quando chegarem ao Algarve para a segunda ronda, os pilotos já deverão estar habituados ao calor que se faz sentir em Portugal.

Nas pequenas Moto3, o Mundial Júnior começou com uma vitória bem calculada de Xavier Artigas, que na grelha ostentara um papel na frente da sua Honda Leopard Impala Moto3 com os dizeres “Força Kiko”, desejando ao português que seria o único nacional a alinhar no CEV mas em vez disso teve de se submeter a uma operação, rápidas melhoras.

Infelizmente, o lisboeta ainda vai perder a prova de Portimão, mas a Honda Leopard Impala mais que compensou a sua ausência quando Artigas bateu David Salvador, José Julian Garcia e Pedro Acosta, este último por apenas 0,003 milésimas, para ganhar a corrida inaugural e liderar a classificação.

De notar que na classificação dominada por Espanhóis, o Brasileiro Diogo Moreira ainda marcou 2 pontos ao terminar em 14º.

A pontuação das Moto3 ficou assim: