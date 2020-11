No Campeonato da Europa de Moto2, Alessandro Zaccone obteve a terceira vitória em quatro corridas, mas Yari Montella (Team Ciatti Speed Up) conquistou a coroa com um forte segundo lugar

O penúltimo dia de corridas do CEV Repsol de 2020 viu ação de tirar o fôlego e reviravoltas fenomenais enquanto a batalha pelo Campeonato da Europa de Moto2 iluminou o espetáculo no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Com o título em jogo, a batalha do Moto2 Europeu foi elétrica desde o início.

Yari Montella aproveitou uma vantagem precoce sobre Nikki Tuuli (Team Stylobike) e Alessandro Zaccone.

Pressionado por Zaccone ao longo da corrida e sem dúvida a pensar no Campeonato, Montella deixou-se ultrapassar nos instantes finais, Zaccone foi para a frente e os dois terminaram nessa ordem à frente do estreante Dominque Aegerter (Liqui Moly Intact SIC Junior Team), o bastante para Montella assumir o título. Apesar de uma grande penalidade, Xavi Cardelus (Team Stylobike) de Andorra apanhou e passou Nikki Tuuli na última volta, e os dois completaram os cinco primeiros lugares por essa ordem.

Houve também dramas tardios na corrida das STK600, quando Alex Toledo (EasyRace Team) caiu na Curva 6 e derrubou o rival ao título Fermin Aldeguer (FAU 55 Tey Racing), o que significa que o estreante companheiro de equipa de Aldeguer, Fenton Harrison Seabright, conseguiu a vitória na classe.