Os pilotos foram ao Circuito de Jerez Angel Nieto para um dia de qualificação duplamente importante, com os tempos de qualificação de hoje a definirem a grelha para as corridas de amanhã e domingo!

Após a feroz competição, Daniel Muñoz (Apex Cardoso Racing) viria a ocupar a sua primeira pole position do ano e a primeira da sua carreira no Campeonato do Mundo Júnior de Moto3!

No Campeonato da Europa de Moto2, foi 3 de 3 para Yari Montella (Team Ciatti – Speed Up) que voltou a conquistar a pole position.

A última pole position foi para Zonta Van Den Goorbergh (Team SuperB), a sua primeira pole na Hawkers European Talent Cup!

No Moto3 JWCh, a pole position esteve à mercê das condições da pista, com muitos pilotos a não superarem o seu tempo de volta desde a sessão de QP1 da manhã.

O top 3 estabeleceria o seu tempo de volta mais rápido no QP1 em vez do QP2, o que significa que Izan Guevara (Openbank Aspar Team) e o Líder do Campeonato Pedro Acosta (Team MT-Foundation77) alinham em 2º e 3º lugar na grelha atrás de Daniel Muñoz.

A segunda linha da grelha vê o atual 2º lugar no Campeonato Xavier Artigas (Leopard Impala Junior Team) em 4º lugar, com Gerard Riu (AGR Team) e Daniel Holgado (Openbank Aspar Team)a seguir.

Nicholas Spinelli (Reale Avintia MTA Junior Team) continua a tendência dos pilotos que marcaram a sua volta mais rápida na sessão matinal, com a 3ª posição.

Billy Van Eerde (Asia Talent Team) deveria ter começado em 8º, mas não fará parte da grelha depois de se ter lesionado sem consequências graves durante o QP2.

Em vez disso, David Salvador (Cuna de Campeones) começa em 8º lugar, com Takuma Matsuyama (Asia Talent Team) a partir do 9º lugar.

Mais uma vez Yari Montella foi a classe do plantel de Moto2, conquistando a sua terceira pole position em outras tantas corridas, pouco mais de 3 décimos mais rápido do que o próximo homem mais rápido, Niki Tuuli (Team Stylobike).

Na sua estreia em 2020 no Campeonato da Europa de Moto2, o tailandês Keminth Kubo (V46 Master Camp Team) levou a sua Kalex para uma posição de partida da primeira linha.

Alessandro Zaccone (Promo Racing) alinha em 4º lugar da grelha com Lukas Tulovic (Keifer Racing) em 5º lugar, já que, mais uma vez, Fermin Aldeguer (Fau 55 Tey Racing) provou ser o melhor dos 600 pilotos das Stock, ao completar a 2ª linha da grelha.

Zonta Van Den Goorbergh subiu à pole position no HETC, pois foi o único piloto a dar a volta nos 1:49s e ficou na pole por mais de 4 décimos de segundo!

Angel Piqueras (Estrella Galicia EG 0,0) ficou em 2º lugar, logo à frente do seu companheiro de equipa Marco Morelli em 3º.

Marcos Ruda (Team Honda Laglisse) lidera a 2ª linha da grelha, uma grande melhoria da sua qualificação em 15º de Portimão.

Juan Rodriguez (Cuna de Campeones) e Harrison Voight (SIC 58 Squadra Corse) vão alinhar na 2ª linha da grelha.