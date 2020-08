Yari Montella e David Alonso mantêm a liderança dos respetivos campeonatos, e Xavi Artigas assume a liderança no Campeonato Mundial júnior Moto3

O CEV Repsol voltou à ação em Jerez depois de mais de 6 semanas de intervalo. Nas Moto3, Xavi Artigas (Leopard Impala Jr Team) foi o vencedor, escolhendo o momento perfeito para conseguir a sua segunda vitória da temporada e capitalizar uma queda tardia do rival do Campeonato Pedro Acosta (Team MT-Foundation 77).

Nas Moto2, Campeonato Europeu, Yari Montella (Team Ciatti Speed Up) mais uma vez mostrou que é o mais rápido do plantel, conquistando a sua 5ª vitória em 5 corridas em 2020. Na Taça Europeia de Talentos Hawkers, David Alonso (Openbank Aspar Team) foi finalmente eliminado do topo em 2020, depois de ter terminado em 2º lugar na Corrida 2 para o vencedor Marco Morelli (Talent Team Estrella 0,0), mas isso só depois de Alonso ter vencido a primeira corrida ETC do dia anterior.

Artigas acabaria por ganhar nas Moto3 Jr. a pouco menos de um segundo de Daniel Holgado (Openbank Aspar Team) com o 3º lugar para Gerard Riu (AGR Team) a menos de um décimo de atraso. Mas foi tudo simples para Artigas, que entrou na última volta no meio de uma batalha juntamente com o então líder do Campeonato, Pedro Acosta. No entanto, Acosta cairia na Curva 6, deixando-o com 0 pontos e agora a perder por 25 na classificação.

Yari Montella dominou mais uma vez nas Moto2 para ganhar por 4,3 segundos. Foi desafiado por Alessandro Zaccone (Promo Racing) nas primeiras voltas, mas Zaccone chegaria em 2º lugar, conseguindo o seu melhor resultado do ano até agora.

Niki Tuuli (Team Stylobike) teria o seu pior resultado da temporada até agora, com o 3º lugar a ser um testemunho da consistência do finlandês em 2020. Nas Stock 600, as honras vão para Fermin Aldeguer mais uma vez!

David Alonso começaria o dia com a vitória na primeira corrida do ETC, mas chegou mesmo a cruzar a linha de meta em 2º lugar, atrás de Zonta Van Den Goorbergh (Team SuperB). O holandês ficou penalizado num lugar depois de ter ultrapassado os limites da pista, demovido para 2º, e Harrison Voight (SIC 58 Squadra Corse) subiu ao seu primeiro pódio do ano, depois de ter sido promovido de 5º para 3º.

A corrida 2 foi até à curva final. Alonso liderava a partida, mas teve de se defender do ataque de Van Den Goorbergh, deixando ambos abertos a uma carga de Marco Morelli, que assim conseguiu a sua primeira vitória no ETC!

Alonso acabaria em 2º lugar, fora do degrau superior pela primeira vez, com Alberto Ferrandez (Cuna de Campeones) em 3º.