Na categoria ETC de 2020, a vantagem é toda de David Alonso, mas não é intransponível

Na Taça Europeia dos Talentos Hawkers estão também 50 pontos em cima da mesa, com duas corridas restantes.

No HETC é o colombiano David Alonso (Openbank Aspar Team) que lidera e tem a maior vantagem de qualquer um dos candidatos à chegada do paddock a Valência, 28 pontos limpos. Só que o seu rival mais próximo Zonta van den Goorbergh (Super-B) venceu as últimas quatro de enfiada, por isso é o segundo da geral e chega com ímpeto. Ele e Alonso, que venceram as primeiras quatro corridas da temporada, só não conseguiram fechar o primeiro passo entre eles uma vez.

Se van den Goorbergh quiser reduzir uma diferença de 28 pontos, também quererá manter-se vencedor nas duas últimas corridas, já que tudo o que o holandês pode fazer é ganhar e ver como Alonso assume a pressão de defender a coroa. Tudo se resume a isto: um circuito e duas rondas em apenas dois dias decidirão os Campeões de 2020.

Quem vai dar o primeiro passo e quem vai levar as coroas? Tudo será revelado em breve em Valência!