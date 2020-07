O entusiasmo juvenil levou a melhor entre os concorrentes da Hawkers European Talent Cup (ETC), o que explica que dos 38 à partida, só 25 acabaram.

A ETC foi a primeira corrida do dia, o calor ainda por atingir o seu valor máximo, mas em pista as coisas foram bem quentes, com um grupo de 9 ou 10 pilotos colados desde o arranque, e outros grupinhos em luta aberta mais atrás.

A fazer valer a promessa dos treinos, os dois pilotos da Openbank Aspar integravam o grupo da frente, e em breve era David Alonso a liderar, o Colombiano seguido pelo seu colega de equipa Ivan Ortola e, inicialmente, pelo menos, por Alberto Ferrandez (54 abaixo) da Cuña de Campeones e Alvaro Carpe (83) da Hawkers.

Com o passar das voltas e trocas constantes de posição, os dois Marcos Morreli da Estrella Galicia e Tapia da Hawkers, viriam a subir no grupo da frente para lutar por um lugar no pódio.

O grupo também integrava Marcos Rueda da Laglisse Academy, mas o piloto da Husqvarna desistiu por queda a uma volta do final, deixando o pódio preenchido com os dois pilotos da Aspar, Alonso e Ortola, e um radiante Alberto Ferrandez no lugar mais baixo.