De um lado, está a força dos números, com a esmagadora maioria das Moto2 na grelha a pertencer à Kalex Engineering. Porém, a firma construtora de chassis alemã não está diretamente envolvida, até porque o Campeonato espanhol CEV é disputado com a antiga geração de Moto2, com os motores de Honda CBR600RR, e já nem interessa muito assistir estas motos ou perder muito tempo e energia com elas.

Yari liderou para vencer as duas corridas, após grande luta nas primeiras voltas

Do outro lado, a pequena Speed Up, baseada em Vicenza em Itália, apoia com toda a sua pequena estrutura a sua única moto, contra as 14 Kalex em pista, pois a firma fundada pelo ex-piloto Luca Boscoscuro, aproveitando a passagem da classe intermédia do Mundial das 250 2 tempos a 600cc 4 tempos, ainda tem muito a provar sobre a eficiência do seu chassis.

No CEV com as Speed Up Honda, ou no Mundial com as novas motorizações Triumph, onde a formação alinha com Fabiro DiGiannatonio e Jorge Navarro, com o apoio das excelentes ferramentas Italianas Beta.

Montella parece ter sido uma boa escolha para a Speed Up

Para já, a iniciativa pertence à Speed Up, com a escolha do piloto de Puglia de 20 anos, que vem das Moto3 na SIC58 e lidera o Campeonato após duas vitórias confortáveis no Estoril, decerto contra os seus adversários diretos da Kalex e, provavelmente, também contra os preconceitos do estabelecimento …