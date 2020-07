Quase despercebida entre as classes “oficiais” do CEV Repsol no Estoril, esteve a Copa Dani Rivas DR7, promovida pelo pai do piloto Galego que foi vítima de um acidente em Laguna Seca.

O objetivo da COPA DR7, também apoiada pela Dorna, é formar e promover jovens promessas do motociclismo, facilitando o acesso a este desporto para todos com garantias de segurança máxima e a custo reduzido.

No espaço destinado à Copa, disputada com pequenas Honda NSF100, o organizador Willi Rivas, pai de Dani Rivas, lembrou aos muito jovens pilotos de Mini GP, com idades por volta dos 12 anos, o privilégio que era estar a correr no Estoril, um mítico circuito do Mundial, ocasião que jamais esqueceriam, antes de os enviar para a pista.

A formação também promove a Copa ao alinhar nas ETC com Dean Berta Viñales e Marceau Lapierre, o primeiro dos quais, primo de Maverick Viñales da MotoGP, acabou a segunda corrida na 17ª posição.