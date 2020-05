Depois do cancelamento da ronda inaugural do CEV, que estava marcada para Portimão a 26 de Abril, a Dorna acaba de anunciar que a ronda no Circuito de Barcelona-Catalunha em Junho também será reagendada.

A pandemia coronavírus já resultou nalgumas alterações ao calendário de 2020 para o CEV Repsol: o adiamento das Rondas Algarvia e Valenciana. No entanto, a organização do CEV Repsol da FIM gostaria de reafirmar que as corridas são a principal prioridade em 2020 e acabam de reafirmar a sua dedicação à realização do maior número de provas possível.

Por esta razão, a Ronda da Catalunha, que se iria realizar de 13 a 14 de Junho, será reagendada, e o CEV Repsol está a fazer todos os esforços para acomodar uma nova data na temporada.

O foco número um continua a ser correr toda a temporada de 2020. No entanto, é importante agir sempre em consonância com os pareceres de saúde e segurança dos governos e das autoridades sanitárias competentes.

Lembrar que este ano o Campeonato conta com pelo menos um português entre os regulares, com a presença do Lisboeta Kiko Maria nas Moto3 depois do ano passado ter militado na Copa dos Talentos Europeus com alguns bons resultados.