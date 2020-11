Os Campeões do CEV foram coroados numa emocionante final em Valência, com Izan Guevara a levar o título de Campeão do Mundo de Moto3 Júnior após um dia incrível de ação no domingo

O Campeonato do Mundo de Moto3 de 2020 foi decidido em grande estilo no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha, e apesar de um final de nervosismo, foi um momento emocionante para Izan Guevara (Aspar Openbank), com o espanhol a conquistar a coroa na corrida final do ano, ao terminar em terceiro após o drama da última curva quase contar uma história diferente.

Na Corrida 2, o vencedor foi Pedro Acosta (Team MT-Foundation 77) enquanto se preparava para que levou a vitória em ambos os encontros. No Campeonato da Europa de Moto2, foi Yari Montella (Team Ciatti Speed Up) quem assinou a temporada com uma vitória, de forma idêntica à como começou o ano no Estoril.

A Hawkers European Talent Cup viu uma impressionante exibição de Marcos Ruda (Team Honda Laglisse) para averbar a sua primeira vitória na classe.

O decisor do título nas Moto3 foi mais uma corrida impressionante que viu inúmeros grandes momentos ao longo da prova, com Izan Guevara forçado fora do top 10 cedo, enquanto Xavier Artigas estava fazendo exatamente o que era necessário ao liderar. No final, porém, a forma de corrida de Guevara revelou-se superior ao atingir o segundo lugar na penúltima volta, enquanto Artigas caiu para o quarto lugar.

Na linha, foi mais uma vez Acosta quem segurou a terceira vitória da temporada, enquanto Artigas e Guevara se atrapalharam na curva final, com ambos a cruzarem a linha de meta nesse sentido em terceiro e quarto lugar, embora uma sanção pós-corrida para Adrian Fernandez (Academia Laglisse) os subisse para segundo e terceiro. Apesar da curva final, Guevara conquistou o título e o jovem de 16 anos ficou sem palavras.

O Moto2 assistiu a uma magistral performance do campeão Montella, embora tivesse de fazer por isso. Um início brilhante para Dominique Aegerter (Liqui Moly Intact SIC Junior) viu o piloto suíço na luta pela vitória ao chegar à frente nos instantes finais. Alessandro Zaccone (PromoRacing) foi um sólido terceiro ao longo de todo o encontro, ao tentar terminar em segundo lugar no título.

Nas voltas finais, Montella voltou a chegar à frente e o Campeão de 2020 terminou o ano com uma vitória. Aegerter foi um segundo digno, enquanto Zaccone foi terceiro. Em quarto lugar ficou Nikki Tuuli (Team Stylobike), o suficiente para dar ao finlandês o segundo lugar na geral, à frente de Zaccone em terceiro.

Em STK600, um confronto de última curva viu as tensões aparecer quando Alex Toledo (EasyRace Team) conquistou a vitória em pista, mas depois de uma colisão com Fermin Aldeguer (FAU55 Tey Racing), foi sancionado e Aldeguer foi eventualmente Campeão com uma vitória final.

O HETC proporcionou o seu habitual drama desde o início e com David Alonso já campeão das corridas de sábado e Zonta Van Den Goorbergh (Super B) em segundo, a principal batalha foi para o terceiro lugar entre Alberto Ferrandez (Cuña de Campeones) e Ivan Ortola (Aspar Openbank).

No entanto, à medida que a corrida avançava, houve grandes batalhas e Alonso e o colega de equipa Ortola colidiram na reta da meta, aumentando o drama. No entanto, ao sair por cima pela primeira vez ao partir de uma primeira pole da carreira, Marcos Ruda (Honda Laglisse) bateu os companheiros de equipa Alonso e Ortola, com Ferrandez em quinto, o suficiente para lhe dar o terceiro lugar na geral.