Depois de uma longa pausa sem eventos, forçada pela pandemia do Covid-19, o calendário do CEV Repsol foi atualizado e publicado pela FIM e FIM Europa com duplos eventos durante o mesmo fim de semana, a realizar em Jerez, Aragón e Valencia. As datas e circuitos são os seguintes:

A desagregação total das corridas previstas para cada circuito está disponível aqui.

A programação para eventos compostos por dois dias de corridas começará um dia antes e será a seguinte:

Quarta e Quinta-feira: Sessão Oficial de Treinos

Sexta-feira: Treinos de Qualificação

Sábado: Corridas

Domingo: Corridas

As datas e circuitos, bem como a capacidade do paddock e a possibilidade de presença de espectadores, estão sujeitos à evolução da pandemia e às atualizações feitas aos regulamentos pelas autoridades competentes, por isso fiquem atentos a atualizações.