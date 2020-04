A pandemia Coronavírus já resultou numa alteração ao calendário de 2020 para o Campeonato Open de Espanha CEV Repsol: o adiamento da Ronda Algarvia, logo este ano que, pela primeira vez, as séreis visitavam Portugal duas vezes e Portimão pela primeira vez.

No entanto, o CEV Repsol da FIM gostaria de reafirmar que as corridas continuam a ser uma prioridade em 2020.

Por esta razão, a Ronda de Valencia, que se realizava a 23 e 24 de Maio, será reagendada, e o CEV Repsol está a fazer todos os esforços para acomodar uma nova data na temporada.

Se uma data anterior não for possível, as primeiras corridas da Ronda de Valencia serão disputadas no sábado, 7 de Novembro, no mesmo fim de semana da última ronda do calendário CEV Repsol, que está agendado para domingo, 8 de Novembro, como previsto. A prova de Valência passa assim a ter um programa duplo, o que coloca uma maior pressão nos concorrentes mas, ao mesmo tempo, proporciona oportunidades de última hora.

Quando se começam a vislumbrar aligeiras melhoras numa Espanha gravemente afetada, o foco número um da FIM e da Dorna continua a ser correr toda a temporada de 2020. No entanto, os organizadores procurarão agir sempre em consonância com os pareceres de saúde e segurança dos governos e das autoridades sanitárias competentes.