Devido ao surto de coronavírus em curso, a 1ª ronda do CEV Repsol, que iria ter lugar no Autódromo Internacional do Algarve, foi adiada.

O evento estava previsto de 23 a 26 de Abril no Autódromo Internacional do Algarve, e será agora reagendado para o final do ano.

A abertura da temporada em Portimão fica assim sem efeito, para já sem nova data decidida para a realização da prova, mas lembrando sempre que há outra prova agendada para Portugal no Circuito do Estoril, a 5 de Julho, sendo o primeiro ano que o nosso país alberga duas provas do mais competitivo Campeonato Nacional do Mundo.

Este ano, em termos de pilotos Nacionais, apenas Kiko Maria já confirmou a sua participação, desta feita nas Moto3.

O começo do Campeonato reverte assim, teoricamente, para o Ricardo Tormo de Valencia a 24 de Maio, que poderá ainda ser cedo demais em vista do estado de emergência em Espanha. A nova data de Portimão, por sua vez, será anunciada a seu tempo.