O Calendário do CEV Repsol acaba de ser anunciado para 2021 e terá, mais uma vez, duas provas em Portugal

Embora provisório e portanto sujeito a alguma alteração, o Campeonato contará mais uma vez com duas provas em Portugal, começando no Estoril a 25 de Abril.

O Campeonato do país vizinho, que é o mais competitivo Campeonato Nacional do mundo, uma verdadeira ante-câmara para o Mundial de Velocidade, também cresce, com oito provas em 2021, embora a de San Marino contemple apenas as pequenas Moto3, o Mundial Junior da classe.

A segunda visita a Portugal, depois da planeada abertura no Autódromo do Estoril a 25 de Abril, será a 4 de Julho no Algarve.