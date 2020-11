O jovem Martim Marco, de Coimbra, sagrou-se este passado fim-de-semana vice-campeão de Moto5 da Cuña de Campeones, ao terminar na segunda posição na derradeira corrida do CEV Repsol, no Circuito Ricardo Tormo

Martim voltou a evidenciar o seu talento na sua MIR250 no traçado Espanhol, juntando à sua vitória anterior um segundo, o lugar intermédio do pódio suficiente para lhe dar o segundo no Campeonato na categoria de Moto5, por 167 pontos contra 214 do eventual Campeão Carlos Cano.