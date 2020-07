David Salvador, da Cuña de Campeones, impôs-se à justa no Warm Up, por apenas 56 milésimas sobre o detentor da pole Pedro Acosta.

O piloto da KTM atacou logo à 4ª de 8 voltas realizadas para colocar a sua volta rápida de 1:50.160, que também deixou o 3º classificado Daniel Holgado a 0,106s.

Com este resultado, ficaram 4 KTM na frente, sendo a primeira Honda a Leopard de Artigas em 4º, seguida da também Honda de José Julian Garcia da SIC58.

A seguir, apareciam em formação as Husqvarna de Fernandez e Masaki, ainda só a 0,247 do mais rápido no caso de Fernandez, pelo que na corrida de 16 voltas, tudo poderá acontecer.