Depois de um primeiro encontro na 1ª Ronda no Estoril, a temporada parece pronta para impressionar mais uma vez com a segunda prova no nosso país.

A ronda inaugural do CEV Repsol de 2020 promovido pela FIM, viu o primeiro regresso de um mundial de duas rodas no icónico Circuito do Estoril, que acolheu cinco corridas de primeira classe no Mundial de Moto3 Júnior, no Campeonato da Europa de Moto2 e na Taça Europeia de Talentos Hawkers ETC.

Pilotos de Moto2. O líder Yari Montella é o 5º da esquerda em baixo

A 2.ª jornada está agora mesmo ao virar da esquina, com a impressionante montanha-russa do Autódromo do Algarve, em Portimão, pronta para acolher a segunda de duas rondas em Portugal para fazer o Campeonato ganhar velocidade.

A ETC tem o maior número de pilotos de longe

Na Moto3 JWCh, pilotos de 12 países lutam pela supremacia, com um novo nome no troféu garantido já que o campeão em título passou às Moto3.