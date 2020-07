Os habituais da Moto3 tiveram desta mais réplica do que o habitual de Daniel Salvador, que dominara o Warm Up na KTM da Cuña de Campeones, mas o vencedor foi mesmo Pedro Acosta noutra KTM à frente da Honda Leopard de Artigas, que assim mantém a vantagem no Campeonato.

Daniel Holgado, Julián Garcia e Adrian fernandez, que foi a melhorHusqvarna, foram também protagonistas, juntamente ecom o Britânico Mark Cook a acabarm todos a menso de 0,8 segundos do vencedor, que fez uma melhor volta de 1:50.430.

Um grande intervalo de 4 segundos viu acabar os restantes pilotos, com Gerad Riu I Malé e Billy VanEerde, que ao contrário do que soa, é um Australiano, ainda dentro do Top 10.

Acabaram 31 pilotos na corrida disputada em condições muito quentes, Mazaki e Muñoz baixas de notar à 6ª volta.