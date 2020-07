Os treinos cronometrados das Moto2 foram uma cópia dos livres, pelo menos no que respeita aos primeiros 3 classificados, Yari Montella, Nikki Tuuli e Alessandro Zaccone, que assim arrancam da primeira fila para as 2 corridas de amanhã, a referência o tempo de 1:40.627 de Montella, na verdade feito na primeira sessão, o que não foi inédito. Na segunda, Tuuli baixou o seu tempo para ficar a 0,306 do homem da pole, deixando por sua vez o 3º Zaccone a 0,4s.

O dia esteve ainda mais quente que no fim-de-semana e de novo, o mais rápido a sub-classe de Superstock 600 foi Fermin Algueder, em 7º na sua Yamaha R6.

De resto, na retaguarda dos 24 pilotos na grelha, as Stock misturaram-se liberalmente com as Moto2, que de resto fecharam o pelotão com o Americano Connor Funk a quase 11 segundos dos homens da frente.