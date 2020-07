Yari Montella respondeu da melhor forma à penalização que o obrigou a arrancar da 3ª fila da grelha para a primeira corrida das Moto2, encetando renhida perseguição ao herdeiro da sua pole Nikki Tuuli até se colocar no comando a meio da corrida para vencer.

O Finlandês não capitalizou na pole oferecida de bandeja pela penalização de Montella, arrancando assim-assim e caindo momentaneamente para 4º, perante o holeshot de Zaccone, seguido por Bieserski e Tulovic nas primeiras voltas.

Montella (55) alinha Tuuli na mira, uma volta antes da ultrapassagem vencedora

Apesar de Tuuli liderar a seguir, o Italiano da Ciatti Speed Up alinhou na mira e ultrapassou gradualmente Zaccone, Bierzekirski e Cardelus, quase a cada travagem no final da longa reta do Autódromo, bem como o eventual terceiro classificado Lucas Tulovic e pressionou então o líder Tuuli numa luta a dois que deixou os outros sem resposta.

Montella ladeia Tuuli (66) na travagem e a Speed Up #55 iria liderar a partir daí

Montella colocou-se ao lado de Tuuli e passou para a frente à 8ª volta, e fez também o melhor tempo da corrida em 1:41.216, quase o ritmo da pole, a caminho da bandeira da meta.

Apesar do muito calor, ainda acabaram 20 dos 23 concorrentes à partida…