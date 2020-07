Yari Montella não deixou os seus créditos por mãos alheias na primeira corrida de Moto2 em Portimão, dando um vrdadeiro ritual na sua Speed Up para deixar Tuuli, que o desafiara ao ser o mais rápido no Warm Up, a 7,264 segundos ao fim das 17 voltas da primeira corrida do dia.

Em terceiro, e ainda mais longe a 12 segundos, ficou Alex Zaccone, excluindo assim do pódio o 4º classificado Alejandro Medina por apenas 0,379.

Em 7º, Aldeguer Fermin cumpriu a promessa do Warm Up ao vencer a classe de Superstock na sua Yamaha R6, e embior aALex Toledo noutra moto idêntica ficasse a seguir em 8º, ambos deixaram para trás ainda a maioria do pelotão das Moto2.