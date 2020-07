Nas Moto2, Yari Montella (Speed Up, Team Ciatti) continuou o seu início dominante na temporada de 2020, fazendo a pole por mais de 4 décimos sobre Nikki Tuuli (Team Stylobike). Lukas Tulovic (Kiefer Racing) alinha em terceiro lugar com Adam Norrodin (Liqui Moly IntactGP SIC Junior Team) a qualificar-se em 4º lugar, uma melhoria no 9º lugar do Estoril.

Alejandro Medina (Apex Cardoso Racing) levou a sua Kalex ao 5º lugar, enquanto Alessandro Zaccone (Promo Racing) completa a 2ª linha.

Aqui estão os momentos importantes para as corridas de amanhã em Portimão

Moto2, Corrida 1 (17 voltas) 11:00 h

HETC (15 voltas) 12:00 h

Moto3 Junior (16 voltas) 13:00 h

Moto2 Corrida 2 (17 voltas) 14:00 h