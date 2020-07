Se Montella ganhou a primeira corrida de Moto2 de manhã saindo de 7º da terceira fila da grelha, imaginem a segunda à tarde, onde saiu da pole… nas primeiras curvas, Alessandro Zaccone ainda liderou, mas a seguir um grupinho de 4, desta feita com Montella, Tuuli e Tulovic destacou-se, já com o piloto da Speed Up #55 no comando.

Só que desta feita Tulovic não acabaria, o piloto da Kiefer Racing caindo à 8ª volta quando aparentemente carregava para chegar à frente da corrida.

Aqui ainda Zaccone lidera, e Tulovic está em terceiro

Montella, no seu ritmo, estava tão à vontade que, apesar da volta rápida ter ido para Tuuli com 1:41.354, acabou com 3,6 segundos de vantagem sobre este em segundo e mais de 15 sobre o terceiro Zaccone…

Com Fermin Aldeguer a impor-se na sua Yamaha na classe de Superstock 600, chegando mesmo a 9º da geral, o calor e cansaço ditaram, com apenas 14 concorrentes a acabar desta vez…