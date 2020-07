Yari Montella, da Speed Up Ciatti, dominou os treinos no Estoril a praticamente cada sessão, acabando por fazer a pole com 1:41:599 na primeira sessão qualificativa.

Porém, o piloto foi também acusado de condução irresponsável ao circular a velocidades muito lentas em várias zonas do traçado, em contravenção do artigo 1.21.2, referente ao Campeonato de Moto3 Júnior.

Adrien Fernandez da Laglisse Academy não foi penalizado aqui, pois teve o cuidado de sair da trajetória

Percebemos perfeitamente o perigo potencial de um piloto circular em pista durante um treino a velocidades muito baixas, pondo em risco os colegas, só podendo imaginar que o piloto estivesse afetado pelo calor, mas não é caso único este fim-de-semana, pois também Kevin Orgis na mesma classe, e 3 pilotos da ETC, Volpi, Voight e Morelli foram similarmente penalizados.

O caso é que nenhum dos outros era o detentor de uma pole, e a Direção de Prova impôs uma penalização de 6 lugares na grelha, que se presume fará o piloto começar da 7ª posição, ou seja, da 3ª fila da grelha…