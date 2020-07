De certa maneira, não parecia natural um piloto como Yari Montella que dominou as sessões de treinos no Estoril e venceu ambas as corridas ser batido em Portimão, não por um, mas por dois dos seus rivais.

Seja como for, na sessão livre da tarde de Sábado, o piloto da Speed Up Ciatti corrigiu as coisas, ao voltar à cabeça da tabela das Moto2 com uma melhor volta de 1:46.113, batendo o seguinte Tuuli por 0,603 de segundo.

Por seu lado, Tulovic desta instalou-se nos primeiros três, seguidos de Cardelus e Norrodin, e o mais rápido de manhã, Alex Zaccone, não conseguiu atinar, ficando apenas em 7º, dois lugares à frente de Algueder, a primeira Yamaha das Superstock 600.

Porém, com as corridas disputadas segunda-feira, isto ainda são só os treinos livres, e Domingo disputam-se os cronometrados… pelo que tudo poderá ainda mudar até chegarmos à formação da grelha.