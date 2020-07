Yari Montella da Speed up Ciatti replicou na primeira sessão qualificativa o domínio que já exercera nos Livres com um tempo de 1:45.785, aliás o único abaixo dos 1:46, deixando atrás de si uma ordem ligeiramente alterada, pois Lukas Tulovic suplantou o Finlandês Nikki Tuuli no lugar seguinte e Adan Norrodin veio por sua vez bater Alex Zaccone para o 4º lugar.

Com mais duas Kalex a seguir, as de Biesiekirski e Medina, a definir os primeiros 7, Aldeguer Fermin desta subiu um lugar para 8º da geral no topo das Superstock 600, batendo com a sua Yamaha R6 a Kalex de Xavi Kardelus, com outra R6 a de Alex Toledo da Easy Race a completar o Top 10.