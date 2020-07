Cerca de 100 pilotos estão inscritos no Campeonato Espanhol de Velocidade CEV Repsol, que teve início hoje no Estoril com apenas treinos livres a decorrer nas 3 classes.

Ao contrário do ano passado, quando a caravana do mais competitivo campeonato nacional do Mundo foi recebida com chuva, hoje o sol brilhou no Estoril, e os pilotos puderam fazer o que, na prática, foi uma habituação às suas motos e ao ritmo de corrida após o longo interregno de meses devido às restrições do Covid-19.

Num ambiente de paddock restrito e sem público no Autódromo, o primeiro campeonato internacional arrancar desenrola-se a partir de hoje, tendo as suas corridas Terça Feira, o que aparentemente ajudou alguns vistos de última hora a ser concedidos e até favoreceu a cobertura televisiva das corridas.

A Motosport vai acompanhar de perto o evento, e a partir de amanhã teremos tempos, novidades e uma olhadela atrás dos bastidores do CEV, que este ano tem não uma, mas as duas primeira provas o nosso país, já que a seguir o Campeonato ruma ao Algarve no fim de semana seguinte.

Abaixo ficam as listas de inscritos nas duas principais classes, a Moto3 e a Moto2. Só aqui são 57 pilotos, mais os jovens da European Talent Cup, que numeram mais 42 concorrentes: