CEV Repsol 2020: Lista de insritos em Moto2 Naturalmente, a lista das Moto2 é a menor desporto MotoSport desporto/cev-repsol-2020-lista-de-insritos-em-moto2_5e6ceaeb54821b1985add3f8





A FIM e a FIM Europa publicaram as listas provisórias de inscrições dos pilotos permanentes que participarão nas três classes do CEV Repsol 2020, o Campeonato de Velocidade do país vizinho, que também atua como uma espécie de ante-câmara do Mundial, de tal modo é competitivo e seguido de perto pelas equipas de topo.

Como é sabido, o CEV tem duas das suas rondas em Portugal, em Portimão a 26 de Abril e no Estoril a 5 de Julho .

A lista provisória de inscritos do Campeonato da Europa Moto2 pode ser vista abaixo.