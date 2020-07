Mais que dos jovens pilotos, o domínio na European Talent Cup foi decerto da equipa, com os dois nomes da Openbank Aspar David Alonso e Ivan Ortola a terminar o treino à frente nas suas Honda.

David Alonso, com 1:47.952, seria o único a rodar abaixo do segundo 48 e bateu o seu colega de equipa Ortola por 0,187 de segundo, bem como o terceiro classificado, Alberto Ferrandez da Cuña de Campeones por 0,719 de segundo.

Com as lutas em pista, aqui entre os homens da Leopard, parecia mais uma corrida que um treino

Esta é a classe que normalmente reúne maior número de concorrentes e o Estoril não foi exceção, com 42 pilotos a alinhar neste treino livre em motos Honda idêntica no que é um Formula de iniciação.

Felizmente, o vento esteve fraco, e o muito calor não preocupou estes iniciados, para muitos dos quais era o primeiro contacto com o traçado do Circuito do Estoril…