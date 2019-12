CEV Repsol, 2020: Atualizações do regulamento Algumas alterações foram anunciadas, com outras de detalhe previstas nas próximas semanas desporto MotoSport desporto/cev-repsol-2020-atualizacoes-do-regulamento_5e08c6e6fc58531c1bbfbc45





O Comité do CEV Repsol da FIM decidiu introduzir as seguintes alterações e atualizações nos regulamentos:

O uso de capacetes homologados pela FIM (FRHPhe-01) será obrigatório para todos os pilotos do Campeonato Mundial Júnior de Moto3. O uso desses capacetes é altamente recomendado nas outras classes. Uma lista atualizada de capacetes homologados será publicada em anexo

O Circuito onde se organiza a prova fornecerá serviço de cronometragem, não apenas durante as provas e corridas de qualificação, mas também durante as sessões preliminares do CEV Internacional, realizadas na sexta-feira. Logo, o uso de um transponder a partir da sexta-feira do evento é obrigatório.

Os dados ao vivo serão disponibilizados nos monitores conectados ao sistema de circuito interno da TV, na URL de tempo ao vivo e em www.fimcevrepsol.com.

Esclarecimentos adicionais e pequenas mudanças nas Regras Desportivas e Técnicas serão divulgadas nas próximas semanas.