Na Copa dos Talentos ETC, disputada com Honda 250 idênticas, o Warm Up trouxe poucas surpresas, com o Colombiano detentor da pole David Alonso a revelar-se o mais rápido com a moto da OpenBank Aspar, deixando para a última de 8 voltas a realização do tempo de 1:53.450 que lhe daria a primazia da curta sessão.

A seguir, aparecem Marco Morelli, único a ficar muito perto, a 10 milésimas do tempo rápido, com todos os outros, a começar por Julio Garcia, a mais de meio segundo.

Porém, até ao 11º Daijiro Sako, todos os pilotos estavam dentro de um segundo do tempo rápido de Alonso, deixnado antever boas lutas na primeira das duas corridas do ETC.