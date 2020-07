Os treinos livres da European Talent Cup mais uma vez fizeram antever um grande duelo enre os habituais David Alonso, Angel Piqueras e Alberto Ferrandez.

Apesar de David Alonso ter ficado à frente desta por 0,346, ficava a sensação de que qualquer um dos homens da frente poderia inverter este resultado até à chegada dos treinos cronomertados amanhã- até porque com o 5º classificado Julio Garcia já a mais de um segundo do tempo mais rápido de Alonso de 1:53.490, ainda vai haver grandes baixas nos tempos.

Por agora a rodar por volta do Top 10, decerto se verão melhoria de Zonta v d Goorbergh, que falhou por pouco o pódio no Estoril, do Japonês Daijiro Sako ou do piloto da SIC58 Matias Volpi, apenas alguns da longa lista de 40 pilotos a treinar no traçado de Portimão.