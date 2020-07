O domínio de David Alonso na ETC continuou como esperado na primeira sessão qualificativa desta marcado pela presença logo a seguir do sempre em evolução Zonta vd Goorbergh e do igualmente regular Alberto Ferrandez.

Mais uma vez, 9 pilotos estavam dentro de um segundo, com os três da frente separados por meio segundo e Zonta a apenas 0,2 do tempo rápido de 1:52.752 do Colombiano na Aspar.

Daijiro Sako, Carpe e Morelli vinham a seguir, com Marco Tapia da Leopard Impala a relegar o colega de Alonso Ortola para 8º a 3 voltas do final da sessão.

Angel Piqueras e Juan Rodrigues da Cuña de Campeones completaram o Top 10 em antecipação da sessão da tarde, que definirá a grelha para a corrida de amanhã da European Talent Cup Hawkers