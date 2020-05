Como já foi anunciado, as medidas de contenção do surto de coronavírus obrigaram ao adiamento das três primeiras rondas da temporada de 2020 do CEV Repsol.

A 1.ª ronda estava marcada para decorrer no Autódromo Internacional do Algarve, de 23 a 26 de Abril, e a 2.ª jornada no Circuito Ricardo Tormo, dos dias 23 e 24 de Maio, com a 3.ª jornada no Circuito de Barcelona-Catalunha, de 13 a 14 de Junho, mas todas estas forma canceladas.

A nova proposta da organização do CEV Repsol, caso seja aprovada pelas autoridades competentes, prevê que as duas primeiras rondas da temporada se realizem agora em Portugal, o que são boas notícias.

A ronda agendada para o Circuito do Estoril de 4 a 5 de Julho teria lugar como previsto e tornar-se-ia a abertura da temporada, seguida da ronda algarvia na semana seguinte à primeira das provas adiadas reagendadas, ficando assim a abertura a 4 a 5 de Julho no Circuito do Estoril (conforme previsto) mas a segunda prova, em vez de Valencia, de 11 a 12 de Julho no Autódromo Internacional do Algarve.

Além disso, a FIM e o CEV Repsol anunciaram que a ronda de MotorLand Aragón, que se ia realizar entre 18 e 19 de Julho, foi adiada para uma data posterior a confirmar.

O CEV Repsol está a fazer todos os esforços para acomodar novas datas na temporada para as rondas adiadas e, consequentemente, anunciou esta nova proposta para se começar a correr o mais cedo possível em 2020.

Quaisquer atualizações a esta proposta serão fornecidas logo que possível.