CEV 2020: Kiko Maria confirmado no Campeonato do Mundo Moto3 Junior Kiko Maria assinou pela Leopard desporto MotoSport desporto/cev-2020-kiko-maria-confirmado-no-campeonato-_5e46c853e83a5312a7419c1d





Há pouco mais de três anos sentou-se, pela primeira vez, numa moto. Agora, com 15 anos, prepara-se para a estreia no Mundial Junior de Moto 3, integrando o “junior team” da equipa campeã do Mundo.

O objetivo é prosseguir a extraordinária evolução demonstrada e confirmar, depois, a entrada no mundial de velocidade.

O campeão nacional em título da categoria Pré-Moto 3 vai ser o único português a disputar o Mundial Junior, que tem a particularidade de ter duas provas disputadas em Portugal este ano: a de abertura da época, no Autódromo do Algarve e ainda uma visita ao Circuito do Estoril a 5 de Julho.

Com apenas 15 anos, Kiko Maria já é uma das maiores promessas do motociclismo internacional e tudo graças aos resultados conquistados em apenas três anos de carreira e ao contrato que acaba de assinar com a estrutura “júnior” da Leopard Racing – equipa campeã mundial em título de Moto3 – para disputar o Campeonato do Mundo Moto3 Junior.

Entre as pausas dos livros do 10º ano da área de ciências (já venceu as Olimpíadas de matemática), o jovem piloto admite: “Por vezes, acho que só posso estar a sonhar. Parece que foi ontem, mas foi apenas há apenas três anos que, pela primeira vez, me sentei numa mota. Agora estou prestes a estrear-me no Campeonato do Mundo Moto3 Junior… É incrível!”

“O desafio é grande. É o meu ano de estreia no mundial júnior, um campeonato muito competitivo, com dezenas de pilotos na grelha e, muitos deles, a correrem desde os cinco ou seis anos.”

O jovem Kiko Maria confidencia que a única pretensão para a época no Campeonato do Mundo Moto3 Junior passa por acumular o máximo de experiência e evolução.

“Quero preparar-me e esforçar-me como nunca para conquistar os melhores resultados possíveis. Sei que não vai ser fácil e já estou mentalizado para essas dificuldades. Os melhores jovens talentos da modalidade participam neste campeonato. Se eu cheguei aqui é porque provei ter valor para isso, mas tenho perfeita consciência que sou apenas mais um entre muitos e, ainda por cima, com muito menos tempo de competição. No entanto, acredito no meu valor e com o apoio da Leopard Racing e de todos os que me acompanham – patrocinadores, família, amigos e os muitos seguidores que tenho nas redes sociais – vou lutar, aprender o mais que puder e conquistar os resultados possíveis.”

“Mais do que tudo é um imenso orgulho participar neste campeonato, ainda para mais com a responsabilidade de ser o único português e numa equipa como a da Leopard Racing, a quem não posso deixar de agradecer a confiança que estão a depositar em mim”, admite Kiko Maria.

Até à prova de abertura da temporada, marcada para 26 de Abril, precisamente em solo nacional, no Autódromo Internacional do Algarve, Kiko Maria tem ainda um outro desafio pela frente: recuperar de uma fratura do fémur e bacia.

Uma lesão que resultou de uma queda num treino de enduro, no passado mês de Janeiro.

Sublinhe-se que Kiko Maria também participará no Campeonato Nacional, não apenas como preparação para o Campeonato do Mundo Moto3 Junior, mas também com o objetivo de lutar pelas vitórias em cada uma das seis jornadas que integram o calendário.